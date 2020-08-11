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Espreso.tvОбществоТихановской в Литве предоставили жилье и охрану

Тихановской в Литве предоставили жилье и охрану


фото: reuters
Кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской, у которой есть годовая виза на пребывание в Литве, правительство этой страны предоставило гостевой статус и жилье с охраной. Тихановска находится в нем вместе со своими детьми

Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на главу МИД Литвы Линаса Линкявичюса.

"У нее (Тихановской, - ред.) была национальная виза Литвы, это означает, что она может находиться в Литве в течение года без ограничений, и, видимо, это определило ее выбор выехать в Литву", - сказал Линас Линкявичюс на пресс-конференции .

По его словмы, Тихановская находится в данном государством жилье, у нее гостевой статус, ей предоставлена охрана. Как известно, дети кандидата в президенты приехали в Литву раньше, теперь Тихановска воссоединилась с ними. В Литву также приехала глава ее штаба Мария Мороз, также вместе с детьми.

Напомним, вечером 10 августа стало известно, что Светлана Тихановска уехала в неизвестном направлении, и у объединенного штаба оппозиции несколько часов не было с ней связи.

Утром 11 августа министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил, что она находится в безопасности в Литве. В ее штабе сообщили, что кандидата в президенты заставили уехать из Беларуси. Прежде чем депортировать, ее 7 часов удерживали власти Беларуси.

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