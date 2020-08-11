Белорусские власти 7 часов удерживали Тихановську перед отъездом в Литву, - Линкявичус

11 августа, 2020, 11:45

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус сообщил, что Светлану Тихановську 7 часов удерживала власть Беларуси перед тем, как она покинула страну

Заявление Линкявичус приводит Наша Нива .

"Тихановська прибыла в Литву после того, как ее около семи часов удерживали в Беларуси [белорусские власти]", - сообщил Линкявичус.

Пограничный комитет подтвердил, что Тихановська покинула Беларусь Она оформила выезд в Литовскую Республику в пункте пропуска Котловка в 3.30 11 августа.

"Она отдыхает со своими детьми", - сказала агентству Reuters по телефону пресс-секретарь министерства иностранных дел Литвы.

Напомним, ранее сообщалось, что кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановська поехала в неизвестном направлении, ее штаб не имеет с ней контакта.

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