В Беларуси пограничники опубликовали видео выезда Тихановской в Литву

11 августа, 2020, 20:33

Белорусское пограничное ведомство обнародовало видео пересечения Светланой Тихановской государственной границы с Литвой

Соответствующее видео пограничники обнародовали в Telegram .

Государственный пограничный комитет Беларуси обнародовал видео, на котором показано якобы пересечение оппоненткой Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светланой Тихановской государственной границы в направлении Литвы.

На кадрах ролика видно, как авто черного цвета подъезжает к контрольно-пропускному пункту, водитель общается с пограничником.

Далее автомобиль проезжает границу, видно знак, обозначающий территорию Литвы. Самой Тихановской на видео не видно.

Напомним, вечером 10 августа стало известно, что Светлана Тихановскай уехала в неизвестном направлении, и у объединенного штаба оппозиции несколько часов не было с ней связи.

Утром 11 августа министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил, что она находится в безопасности в Литве. В ее штабе сообщили, что кандидат в президенты заставили поехать из Беларуси. Прежде чем депортировать, ее 7 часов удерживали власти Беларуси.

Кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской, у которой есть годовая виза на пребывание в Литве, правительство этой страны предоставило статус гостьи и жилье с охраной. Тихановская находится в нем вместе со своими детьми.

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