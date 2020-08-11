Никто не поверит, что Тихановська добровольно записала видео об отказе от протестов, - президент Литвы

11 августа, 2020, 17:04

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что "ни один человек в здравом уме" не поверит, что оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская добровольно записала обращение к белорусам с призывом отказаться от протестов

Об этом он написал у себя в Facebook .

"Это лишь еще одно доказательство того, какие методы используют, чтобы сломить человека и дух народа. Мы в течение последних нескольких недель наблюдали эти попытки", - подчеркнул он.

Науседа добавил, что Тихановской нужно прийти в себя после пережитых испытаний, и заявил, что Литва готова предоставить убежище силам, готовым создавать свободу и демократию.

"Эту ситуацию и новые события в Беларуси я сегодня обсужу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем".

Речь идет о видео, на котором Тихановская с листа зачитывает призыв прекратить протесты.

Напомним, вечером 10 августа стало известно, что Светлана Тихановская поехала в неизвестном направлении , и у объединенного штаба оппозиции несколько часов не было с ней связи.

Утром 11 августа министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил , что она находится в безопасности в Литве. В ее штабе сообщили, что кандидат в президенты заставили уехать из Беларуси. Прежде чем депортировать, ее 7 часов удерживали власти Беларуси.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb