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Espreso.tvЭкономикаTwitter i TikTok провели предварительные переговоры о возможном слиянии

Twitter i TikTok провели предварительные переговоры о возможном слиянии

Twitter провела переговоры по поводу потенциального слияния с социальной сетью TIkTok, которую администрация президента США ранее признала угрозой национальной безопасности

Об этом сообщает The Wall Street Journal .

Согласно сообщению, Twitter имела предварительные переговоры по поводу потенциального слияния с популярным приложением TikTok, который администрация Трампа признала угрозой национальной безопасности из-за того, что она принадлежит китайской компании.

В издании отметили, что не ясно, будет ли Twitter продолжать переговоры с TikTok, которые могут столкнуться со значительными вызовами.

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