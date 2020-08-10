Twitter i TikTok провели предварительные переговоры о возможном слиянии

10 августа, 2020, 10:27

Twitter провела переговоры по поводу потенциального слияния с социальной сетью TIkTok, которую администрация президента США ранее признала угрозой национальной безопасности

Об этом сообщает The Wall Street Journal .

Согласно сообщению, Twitter имела предварительные переговоры по поводу потенциального слияния с популярным приложением TikTok, который администрация Трампа признала угрозой национальной безопасности из-за того, что она принадлежит китайской компании.

В издании отметили, что не ясно, будет ли Twitter продолжать переговоры с TikTok, которые могут столкнуться со значительными вызовами.

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