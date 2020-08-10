Twitter i TikTok провели предварительные переговоры о возможном слиянии
10 августа, 2020, 10:27
Twitter провела переговоры по поводу потенциального слияния с социальной сетью TIkTok, которую администрация президента США ранее признала угрозой национальной безопасности
Об этом сообщает The Wall Street Journal .
Согласно сообщению, Twitter имела предварительные переговоры по поводу потенциального слияния с популярным приложением TikTok, который администрация Трампа признала угрозой национальной безопасности из-за того, что она принадлежит китайской компании.
В издании отметили, что не ясно, будет ли Twitter продолжать переговоры с TikTok, которые могут столкнуться со значительными вызовами.
- Напомним, 7 июля Майк Помпео заявил, что США "безусловно рассматривают" возможность ввести запрет на применение китайских соцсетей, включая TikTok.
- Президента США Дональд Трамп заявил, что подпишет указ о запрете в США онлайн-сервиса обмена видео TikTok.
- 3 августа Microsoft подтвердил намерение купить социальное приложение TikTok, переговоры должны быть завершены до 15 сентября.
- По данным CNBS, цена сделки по покупке компанией Microsoft приложения TikTok может колебаться от $10 до $30 млрд.
- 7 августа Дональд Трамп подписал указ о запрете сделок с компанией-владельцем TikTok ByteDance в юрисдикции США.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-
Читайте также
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-