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Espreso.tvЭкономикаДо 15 сентября: Microsoft подтвердил намерение купить TikTok

До 15 сентября: Microsoft подтвердил намерение купить TikTok


фото: reuters
Microsoft подтвердил намерение купить социальное приложение TikTok и намерен завершить переговоры до 15 сентября

Об этом пишет CNBS .

Согласно сообщению, Microsoft в воскресенье подтвердил переговоры с китайской технологической компанией ByteDance о приобретении популярного социального приложении TikTok в США.

Кроме того, в своем официальном заявлении Microsoft сообщил, что продолжает работать с правительством США над соглашением и намерен завершить переговоры до 15 сентября.

В издании отметили, что в случае заключения сделки, Microsoft может одновременно решить недавние споры в Вашингтоне и нарастить мощность в потребительских технологиях.

В издании отметили, что заявление компании поступило через два дня после того, как СМИ сообщили, что Microsoft заинтересован в приобретении приложения китайской компании ByteDance. Вскоре после появления сообщений, президент США Дональд Трамп заявил, что выступает против идеи Microsoft приобрести TikTok и пытаться запретить приложение в США.

При этом отмечается, что CEO Microsoft Сатья Наделла общалась с Трампом.

Условия соглашения компания не разглашает.

Согласно сообщению Microsoft, новая структура будет базироваться на опыте TikTok, который уже полюбился потребителям, включая в то же время безопасность, конфиденциальность и цифровую защиту.

"Операционная модель будет построена для обеспечения прозрачности для потребителей, а также соответствующего правительственного надзора за безопасностью в этих странах", - говорится в заявлении компании.

В то же время, издание отмечает, что приобретение доли TikTok может осложнить отношения Microsoft с компанией Facebook, которая рассматривает ByteDance как конкурента. Microsoft вложил в Facebook $240 млн в 2007 и с этого времени две компании совместно работали над различными инициативами. В июне, когда Microsoft объявил, что закроет свою услугу потокового просмотра видеоигр Mixer, он призвал пользователей перейти на конкурирующий продукт Facebook.

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