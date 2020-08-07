Трамп подписал указ о запрете работать с компанией-владельцем TikTok в США
Об этом сообщает ВВС.
В указе отмечается, что США "должны поступить агрессивные действия против владельцев TikTok для защиты нашей национальной безопасности".
Через 45 дней любые транзакции из юрисдикции США с ByteDance будут запрещены.
TikTok отрицает обвинения, согласно которым приложение контролируется, или делится данными с правительством Китая.
Трамп также издал указ о принятии подобных мер о запрете WeChat, программы, которая принадлежит китайской компании Tencent.
В обоих указах он говорит, что он обнаружил, что "необходимо принять дополнительные шаги для преодоления чрезвычайных ситуаций в стране в отношении информационных и коммуникационных технологий".
"Распространение в США мобильных приложений, разработанных и принадлежащих компаниям КНР (Китай), продолжает угрожать национальной безопасности, внешней политике и экономике США", - говорится в тексте.
Оба приложения он называет "угрозой". Указы утверждают, что любые "неопределенные" транзакции с китайскими владельцами приложений или их дочерними компаниями будут запрещены.
- Напомним, 3 августа Microsoft подтвердил намерение купить социальное приложение TikTok, переговоры должны быть завершены до 15 сентября.
- Ранее, 1 августа, президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указ о запрете в США онлайн-сервиса обмена видео TikTok.
- 7 июля Майк Помпео заявил, что США "безусловно рассматривают" возможность ввести запрет на применение китайских соцсетей, включая TikTok.
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