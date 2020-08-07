Трамп подписал указ о запрете работать с компанией-владельцем TikTok в США

7 августа, 2020, 08:36

Президент Дональд Трамп подписал указ о запрете сделок с компанией-владельцем TikTok ByteDance в юрисдикции США

Об этом сообщает ВВС.

В указе отмечается, что США "должны поступить агрессивные действия против владельцев TikTok для защиты нашей национальной безопасности".

Через 45 дней любые транзакции из юрисдикции США с ByteDance будут запрещены.

TikTok отрицает обвинения, согласно которым приложение контролируется, или делится данными с правительством Китая.

Трамп также издал указ о принятии подобных мер о запрете WeChat, программы, которая принадлежит китайской компании Tencent.

В обоих указах он говорит, что он обнаружил, что "необходимо принять дополнительные шаги для преодоления чрезвычайных ситуаций в стране в отношении информационных и коммуникационных технологий".

"Распространение в США мобильных приложений, разработанных и принадлежащих компаниям КНР (Китай), продолжает угрожать национальной безопасности, внешней политике и экономике США", - говорится в тексте.

Оба приложения он называет "угрозой". Указы утверждают, что любые "неопределенные" транзакции с китайскими владельцами приложений или их дочерними компаниями будут запрещены.