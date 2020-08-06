Microsoft готова заплатить за TikTok до $ 30 млрд, - СМИ
Об этом пишет CNBS .
Согласно сообщению, Microsoft планирует завершить переговоры о приобретении TikTok в последующие три недели, до конечного срока 15 октября. Соглашение может стоить до $ 30 млрд.
По информации издания, в случае успешного заключения сделки исходный код TicTok будет перенесен из Китая в США. Стороны все еще не согласовали цену приложения, но она может колебаться между $ 10 и $ 30 млрд.
Отмечается, что министр финансов Стив Мнучин "глубоко вовлечен" в процесс.
В издании также напомнили, что, по словам президента США Дональда Трампа, правительство США должно получить долю от этого соглашения, но пока не ясно, как это сработает и законно ли это.
- Напомним, 3 августа Microsoft подтвердил намерение купить социальное приложение TikTok , переговоры должны быть завершены до 15 сентября.
- Ранее, 1 августа, президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указ о запрете в США онлайн-сервиса обмена видео TikTok.
- 7 июля Майк Помпео заявил, что США "безусловно рассматривают" возможность ввести запрет на применение китайских соцсетей , включая TikTok.
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