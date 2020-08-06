Microsoft готова заплатить за TikTok до $ 30 млрд, - СМИ

6 августа, 2020, 12:13

Microsoft планирует завершить переговоры о приобретении TikTok в течение следующих трех недель, при этом цена соглашения может колебаться от $ 10 до $ 30 млрд

Об этом пишет CNBS .

Согласно сообщению, Microsoft планирует завершить переговоры о приобретении TikTok в последующие три недели, до конечного срока 15 октября. Соглашение может стоить до $ 30 млрд.

По информации издания, в случае успешного заключения сделки исходный код TicTok будет перенесен из Китая в США. Стороны все еще не согласовали цену приложения, но она может колебаться между $ 10 и $ 30 млрд.

Отмечается, что министр финансов Стив Мнучин "глубоко вовлечен" в процесс.

В издании также напомнили, что, по словам президента США Дональда Трампа, правительство США должно получить долю от этого соглашения, но пока не ясно, как это сработает и законно ли это.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb