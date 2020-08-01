Трамп заявил, что подпишет указ о запрете в США TikTok

1 августа, 2020, 09:51

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что подпишет указ о запрете в США онлайн-сервиса обмена видео TikTok

Об этом сообщает DW.

По словам Трампа, соответствующий указ будет подписан в ближайшие часы.

Ранее о подобных планах Вашингтона заявлял госсекретарь страны Майкл Помпео.

Bloomberg и The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных собеседников ранее сообщили, что администрация президента собирается требовать от владельца TikTok - китайской компании Bytedance - продать свой продукт.

По информации The New York Times, технологический гигант Microsoft ведет переговоры о покупке сервиса. А создатели TikTok заявили, что "не комментируют любые слухи или домыслы", однако "уверены в долгосрочном успехе" своего продукта.

Между тем, Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS) изучает онлайн-сервис на предмет угрозы национальной безопасности. Власть Соединенных Штатов хочет выяснить, передает ли сервис собранные данные власти КНР.

Представители TikTok отвергают подобные предположения, заявляя, что сервис "не находится под влиянием каких-либо иностранных правительств", а приоритетом для разработчиков является доверие пользователей и регуляторов в США.

Компания Bytedance в ноябре 2017 года приобрела за $ 1 млрд соцсеть Musical.ly и объединила ее со своим сервисом TikTok. Приложение насчитывает почти 1 млрд пользователей.

Напомним, 7 июля Майк Помпео заявил, что США "безусловно рассматривают" возможность ввести запрет на применение китайских соцсетей , включая TikTok.

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