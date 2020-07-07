В США могут запретить TikTok, - Помпео

7 июля, 2020, 13:20

Госсекретарь США Майк Помпео сказал в понедельник, что США "безусловно рассматривают" возможность ввести запрет на применение китайских соцсетей, включая TikTok

Об этом сообщает Reuters.

"Я не хочу опережать президента (Дональда Трампа), но это то, что мы рассматриваем", - сказал Помпео в интервью Fox News.

Американские законодатели ранее высказывали опасения по поводу того, как TikTok обрабатывает данные пользователей. В частности, их беспокоят китайские законы, обязывающие местные компании сотрудничать с разведывательными службами КНР.

Приложение, недоступно в Китае, но базируется в КНР (компания ByteDance), старается избегать упоминаний о своих китайских корнях, апеллируя к глобальной аудитории.

Ремарки Помпео стали продолжением противостояния крупнейших мировых экономик, которое началось с торговой войны почти два года назад и усилилось действиями китайских властей в Гонконге и вспышкой коронавируса.

Напоминаем, а не щодавно ч ерез конфликт на индийско-китайской границе Нью-Дели запретил TikTok , а вместе с ним еще 58 китайских программ.

Незадолго до того администрация киберпространства Китая оштрафовала за "уход от ценностей социализма" видеосервис Xigua от ByteDance - компании, которая создала платформу TikTok.