Штаб Тихановской не признает предварительных результатов выборов
10 августа, 2020, 11:01
Штаб оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признает предварительных результатов выборов главы государства, которые были обнародованы ЦИК в понедельник утром
Об этом сообщает издание TUT.BY со ссылкой на представителя штаба Марину Колесникову.
Напомним, по словам председателя ЦИК Лидии Ермошиной, Александр Лукашенко получил 80,23% голосов, а Светлана Тихановська - 9,9%. Другие кандидаты набрали менее 2% голосов.
- Напомним, вечером 9 августа, после того как государственный экзит-пол заявил о якобы переизбрания президента Лукашенко на шестой подряд срок непрерывного правления, в основных городах Беларуси начались массовые протесты с участием тех, кто считает победителем выборов Светлану Тихановскую.
- Силовики применяли слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. Есть тяжело раненые и задержанные.
- Напомним, народный депутат Украины, член фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с якобы победой на выборах главы государства.
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