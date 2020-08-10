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Espreso.tvОбществоШтаб Тихановской не признает предварительных результатов выборов

Штаб Тихановской не признает предварительных результатов выборов


фото: reuters
Штаб оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признает предварительных результатов выборов главы государства, которые были обнародованы ЦИК в понедельник утром

Об этом сообщает издание TUT.BY со ссылкой на представителя штаба Марину Колесникову.

Напомним, по словам председателя ЦИК Лидии Ермошиной, Александр Лукашенко получил 80,23% голосов, а Светлана Тихановська - 9,9%. Другие кандидаты набрали менее 2% голосов.

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