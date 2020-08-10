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Espreso.tvОбщество"Ранены 25 парней": Лукашенко о белорусском ОМОН на протестах

"Ранены 25 парней": Лукашенко о белорусском ОМОН на протестах


фото: reuters
10 августа Александр Лукашенко заявил, что даст "адекватный ответ" на протесты и не позволит "разорвать страну"

Об этом сообщает БелТА .

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал комментарий по поводу уличных акций, которые прошли в Беларуси в ночь с 9 на 10 августа.

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По его словам, "ответ на неправомерные действия будет адекватным, и разорвать страну никто не позволит".

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"То, о чем я говорил, это все подтверждается. Если кто-то не верил, то он сейчас в это поверил. То есть нам пытаются эту заварушку подбросить. Я предупреждал: майдана не будет, как бы кому-то этого не хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться , - отметил белорусский лидер. - А родителям третий раз говорю посмотреть, где их чадо, чтобы не было потом больно. чтобы не ахали, не охали", - добавил президент.

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"Ранены где-то около 25 ребят из ОМОНа. Есть переломы рук, ног. Специально, целенаправленно били по этим ребятам. Они ответили. Чего теперь рыдать и плакать? Поэтому ответ будет адекватный. Страну разорвать мы не позволим", - рассказал Лукашенко.

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