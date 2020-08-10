Беларусь: Тихановская не признает результаты выборов президента и готова к протестам

10 августа, 2020, 12:27

10 августа кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская предложила Александру Лукашенко мирно передать власть в стране

Об этом кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила на пресс-конференции, передает Euroradio.

Тихановская отметила, что не ожидала жестокой реакции властей на протесты и считает такие действия недопустимыми.

В то же время в штабе кандидата на пост президента готовы к длительным протестам. Оппозиция призвала власти к диалогу. Они хотят решить конфликт без насилия.

Тихановская заявила, что уже предлагала Александру Лукашенко встретиться, чтобы избежать конфликта, но он ей не ответил. Она предлагает Лукашенко мирно передать власть.

По ее словам, покидать Беларусь Тихановская не собирается. Оппозиционерка добавила, что ее выход на улицы может привести к эскалации конфликта, поэтому пока она будет оставаться в штабе.

"Считаю себя победительницей на выборах. У нас есть данные альтернативного подсчета и мы будем доказывать все нарушения", - сказала Светлана Тихановская.

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