"Выборы прошли, как праздник" Лукашенко заявил, что протестующими руководили из Польши, Великобритании и Чехии

10 августа, 2020, 12:47

10 августа президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что протестующими, "как овцами", руководили из Великобритании, Польши и Чехии

Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым, передает БЕЛТА.

По словам Александра Лукашенко выборы в Беларуси "прошли, как праздник, но те, кто захотел его испортить, засветились еще ярче".

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"Спасибо за то, что, несмотря на обстановку в мире, особенно с эпидемией, вы не побоялись, как истинный генерал, приехали в Беларусь, чтобы воочию увидеть ситуацию, особенно в этот электоральный период. Я знаю оценки вашей миссии и буду очень рад услышать из ваших уст замечания, предложения, если какие-то были по ходу избирательной кампании. Но вы же видели, что мы хотели людям подарить праздник, и они действительно откликнулись ", - отметил Александр Лукашенко.

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Лукашенко заявил, что в Беларуси зафиксировали рекордную явку на выборах, а на участки голосования люди шли семьями, вместе с детьми.

Лукашенко предположил, что после объявления окончательных результатов выборов президента, явка может быть еще выше.

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По словам действующего президента, протестующими в городах Беларуси, вышедшими массово на улицы после завершения голосования, руководили из-за рубежа:

"Меня, честно говоря, умиляет, когда с маленьким детишками приходят. Понимаете, это праздник. Кому-то захотелось испортить этот праздник. Мы их увидели - они засветились еще ярче ночью. Мы зафиксировали (вам это известно, как бывшему разведчику) звонки из- за рубежа. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, простите меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять."