Протесты в Беларуси: руководители МИД Люблинского треугольника призвали к диалогу
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел Украины.
"Уважение основных свобод и прав человека, включая демократию и верховенство права, необходимо для дальнейшего развития независимой и суверенной Беларуси, которую мы полностью поддерживаем", - говорится в сообщении.
Министры уверены, что только путем диалога ситуацию можно решить на благо народа и Беларуси.
"Благополучие и процветание Беларуси и ее народа важны для всей Европы и особенно для нашего региона. Все мы заинтересованы в продолжении взаимовыгодного диалога, а также сотрудничества, основанного на демократических ценностях и ориентированной на создание условий для совместного и стабильного будущего", - говорится в сообщении .
- Напомним, президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президентам Европейского совета и Еврокомиссии о созыве чрезвычайного саммита ЕС по ситуации в Беларуси.
- Президент Европейского совета Шарль Мишель осудил насилие в отношении протестующих в Беларуси.
- Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас заявил, что стоит поднять вопрос о наложении новых санкций на Беларусь из-за фальсификации выборов и поведение правоохранителей.
- НАТО осудило насилие со стороны силовиков в Беларуси.
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