Протесты в Беларуси: руководители МИД Люблинского треугольника призвали к диалогу

10 августа, 2020, 21:59

Министры иностранных дел стран Люблинского треугольника (Польша, Литва, Украина) глубоко обеспокоены эскалацией в Беларуси после президентских выборов

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел Украины.

"Уважение основных свобод и прав человека, включая демократию и верховенство права, необходимо для дальнейшего развития независимой и суверенной Беларуси, которую мы полностью поддерживаем", - говорится в сообщении.

Министры уверены, что только путем диалога ситуацию можно решить на благо народа и Беларуси.

"Благополучие и процветание Беларуси и ее народа важны для всей Европы и особенно для нашего региона. Все мы заинтересованы в продолжении взаимовыгодного диалога, а также сотрудничества, основанного на демократических ценностях и ориентированной на создание условий для совместного и стабильного будущего", - говорится в сообщении .

Напомним, президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президентам Европейского совета и Еврокомиссии о созыве чрезвычайного саммита ЕС по ситуации в Беларуси.

Президент Европейского совета Шарль Мишель осудил насилие в отношении протестующих в Беларуси.

Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас заявил, что стоит поднять вопрос о наложении новых санкций на Беларусь из-за фальсификации выборов и поведение правоохранителей.

НАТО осудило насилие со стороны силовиков в Беларуси.