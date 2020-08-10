Германия жестко раскритиковала власти Беларуси за недемократические выборы
10 августа, 2020, 14:43
Федеральное правительство Германии считает, что на выборах президента Беларуси не были соблюдены минимальные демократические стандарты
Об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, сообщает Reuters .
"Очевидно, что президентские выборы не соответствовали демократическим стандартам. Это неприемлемо", - заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
Кроме того, официальный Берлин осуждает многочисленные аресты и применение силы по отношению к мирным демонстрантам.
Зайберт добавил, что сейчас продолжаются консультации по совместной реакции ЕС.
- Напомним, вечером 9 августа, после того как государственный экзит-пол заявил о якобы переизбрании президента Лукашенко на шестой подряд срок непрерывного правления, в основных городах Беларуси начались массовые протесты с участием тех, кто считает победителем выборов Светлану Тихановскую.
- Силовики применяли слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты . Есть тяжело раненые и задержанные.
- Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.
- По словам председателя ЦИК Лидии Ермошиной, Александр Лукашенко получил 80.23% голосов, а Светлана Тихановская - 9.9%. Другие кандидаты набрали менее 2% голосов.
- Первыми из иностранных лидеров Александра Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси поздравили г лава Китая Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президентам Европейского совета и Еврокомиссии о созыве чрезвычайного саммита ЕС по ситуации в Беларуси.
- Президент Европейского совета Шарль Мишель осудил насилие в отношении протестующих в Беларуси.
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