Германия жестко раскритиковала власти Беларуси за недемократические выборы

10 августа, 2020, 14:43

Федеральное правительство Германии считает, что на выборах президента Беларуси не были соблюдены минимальные демократические стандарты

Об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, сообщает Reuters .

"Очевидно, что президентские выборы не соответствовали демократическим стандартам. Это неприемлемо", - заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Кроме того, официальный Берлин осуждает многочисленные аресты и применение силы по отношению к мирным демонстрантам.

Зайберт добавил, что сейчас продолжаются консультации по совместной реакции ЕС.

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