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Espreso.tvОбществоЕще три постсоветских президента поздравили Лукашенко с победой на выборах

Еще три постсоветских президента поздравили Лукашенко с победой на выборах


фото: reuters
10 августа президента Беларуси Александра Лукашенко поздравили с победой Ильхам Алиев из Азербайджана, Шавкат Мирзийоев из Узбекистана и Эмомали Рахмон из Таджикистана

Об этом сообщает БелТА .

Отмечается, что телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым состоялся 10 августа по инициативе азербайджанской стороны.

Алиев поздравил Лукашенко и отметил, что в Азербайджане особенно ценят дружеские отношения с руководством "братской Беларуси".

Президент Узбекистана Шавкат Мирзийоев пожелал Лукашенко крепкого здоровья, благополучия и новых успехов, а дружественному народу Беларуси - мира и процветания.

Лидер Таджикистана Эмомали Рахмон передал Александру Лукашенко теплые пожелания и искренние слова поддержки.

"Как отметил таджикский президент, с самого утра он сам принимает многочисленные поздравления с победой его белорусского друга на президентских выборах. Ну а Беларусь и ее Президента от всей души поздравляет таджикский народ", - рассказали в пресс-службе.

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