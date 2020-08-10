Еще три постсоветских президента поздравили Лукашенко с победой на выборах
Об этом сообщает БелТА .
Отмечается, что телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым состоялся 10 августа по инициативе азербайджанской стороны.
Алиев поздравил Лукашенко и отметил, что в Азербайджане особенно ценят дружеские отношения с руководством "братской Беларуси".
Президент Узбекистана Шавкат Мирзийоев пожелал Лукашенко крепкого здоровья, благополучия и новых успехов, а дружественному народу Беларуси - мира и процветания.
Лидер Таджикистана Эмомали Рахмон передал Александру Лукашенко теплые пожелания и искренние слова поддержки.
"Как отметил таджикский президент, с самого утра он сам принимает многочисленные поздравления с победой его белорусского друга на президентских выборах. Ну а Беларусь и ее Президента от всей души поздравляет таджикский народ", - рассказали в пресс-службе.
- Напомним, ранее Луашенка поздравили президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
- 9 августа, после того как государственный экзит-пол заявил о якобы переизбрания президента Лукашенко на шестой подряд срок непрерывного правления, в основных городах Беларуси начались массовые протесты с участием тех, кто считает победительницей выборов Светлану Тихановську .
- Силовики применяли слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты . Есть тяжело ранены и задержаны.
- По словам председателя ЦИК Лидии Ермошиной, Александр Лукашенко получил 80.23% голосов, а Светлана Тихановська - 9.9%. Другие кандидаты набрали менее 2% голосов.
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