Путин и Си Цзиньпин поздравили Лукашенко с победой на выборах
Первым поступило приветствие от главы КНР, сообщает БЕЛТА .
"От имени правительства Китая и китайского народа, а также от себя лично выражаю самые теплые поздравления и наилучшие пожелания. Уверен, что под вашим руководством Беларусь обязательно достигнет новых блестящих успехов в деле государственного строительства", - говорится в поздравлении.
По словам китайского лидера, "Китай и Беларусь являются "железными братьями" и "всепогодными партнерами".
Президент России Владимир Путин вслед за главой КНР Си Цзиньпином поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси.
В Кремле заявили , что Путин направил Лукашенко поздравительную телеграмму.
В письме Путин выразил надежду, что Лукашенко на посту президента Беларуси будет заниматься развитием взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех сферах, углублением сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванием интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации договора о коллективной безопасности.
"Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси", - подчеркнул Путин в телеграмме.
Кроме того, аналогичную телеграмму отправил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, в которой "от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Беларуси".
Президент Казахстана отметил, что итоги выборов "свидетельствуют о народной поддержке" стратегического курса Александра Лукашенко, "направленного на укрепление суверенитета и независимости Беларуси".
- Напомним, вечером 9 августа, после того как государственный экзит-пол заявил о якобы переизбрании президента Лукашенко на шестой подряд срок непрерывного правления, в основных городах Беларуси начались массовые протесты с участием тех, кто считает победителем выборов Светлану Тихановскую.
- Силовики применяли слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. Есть тяжело раненые и задержанные.
- По словам председателя ЦИК Лидии Ермошиной, Александр Лукашенко получил 80.23% голосов, а Светлана Тихановская - 9.9%. Другие кандидаты набрали менее 2% голосов.
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