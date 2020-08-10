Путин и Си Цзиньпин поздравили Лукашенко с победой на выборах

10 августа, 2020, 11:42

Главы Китая и России Си Цзиньпин и Владимир Путин первыми из иностранных лидеров поздравили Александра Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси

Первым поступило приветствие от главы КНР, сообщает БЕЛТА .

"От имени правительства Китая и китайского народа, а также от себя лично выражаю самые теплые поздравления и наилучшие пожелания. Уверен, что под вашим руководством Беларусь обязательно достигнет новых блестящих успехов в деле государственного строительства", - говорится в поздравлении.

По словам китайского лидера, "Китай и Беларусь являются "железными братьями" и "всепогодными партнерами".

Президент России Владимир Путин вслед за главой КНР Си Цзиньпином поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси.

В Кремле заявили , что Путин направил Лукашенко поздравительную телеграмму.

В письме Путин выразил надежду, что Лукашенко на посту президента Беларуси будет заниматься развитием взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех сферах, углублением сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванием интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации договора о коллективной безопасности.

"Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси", - подчеркнул Путин в телеграмме.

Кроме того, аналогичную телеграмму отправил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, в которой "от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Беларуси".

Президент Казахстана отметил, что итоги выборов "свидетельствуют о народной поддержке" стратегического курса Александра Лукашенко, "направленного на укрепление суверенитета и независимости Беларуси".

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