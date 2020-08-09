"Мы готовы поехать помогать белорусам", - правая молодежь Харькова

9 августа, 2020, 09:49

Патриотическое сообщество "Фрайкор", объединяющее участников Евромайдана и войны на Донбассе национал-демократических взглядов, выступило с заявлением по поводу политической ситуации в Беларуси

Соответствующий текст вечером 8 августа 2020 года появился на их канале в Telegram , передает Еспресо.TV .

"Мы поддерживаем белорусов, которые хотят изменений в своей стране. Более того, независимо от результатов выборов, и событий, которые произойдут после них, мы готовы поехать помогать белорусам защищать свою независимость в случае российского вторжения", - отмечается в заявлении.

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При этом харьковские правые выступают с осуждением режима Лукашенко.

"Мы не видим в Лукашенко союзника Украины и лица, которое способно отстаивать суверенитет Беларуси. Именно Лукашенко вместо того, чтобы строить новое Белорусскую государство, за более 25 лет своего правления превратил ее в полуколонию РФ, не просто полностью от нее экономически зависимая, а основная статья белорусского экспорта в виде нефтепродуктов является конкурентоспособной только благодаря российским скидкам на нефть (по сути, именно за них Лукашенко продавал суверенитет своей страны), но и зависимая в политическом плане. Будучи частью всех международных объединений, где ключевые позиции занимает РФ и вообще, заключив с Россией Договор о Союзном государстве, который предусматривает полную интеграцию Беларуси в РФ. Российские войска уже находятся в там, российские спецслужбы чувствуют на ее территории полную свободу, границы между государствами де-факто не существует, а российские инвестиции захватывают экономику страны, и никаких действий для того, чтобы защитить суверенитет своей страны Лукашенко не осуществляет и с каждым годом все боль е сдает ее России ", - отмечается в обращении.

Напомним, в воскресенье, 9 августа 2020 года, проходит основное голосование на очередных выборах президента Республики Беларусь . При этом ЦИК утверждает, что 40% избирателей страны уже проголосовало досрочно, а на Гомельщине - 54%.

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