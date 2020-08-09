Сегодня Беларусь выбирает президента. ЦИК утверждает, что 40% уже проголосовало досрочно

9 августа, 2020, 08:43

В воскресенье, 9 августа 2020 года, проходит основное голосование на очередных выборах президента Республики Беларусь

Неизменном с 1994 года правителю страны Александру Лукашенко, который выдвигается уже в шестой раз, противостоит жена политзаключенного Светлана Тихановська, рассказывает Еспресо.TV.

После того как ее мужа Сергея Тихановського был снят с выборов на стадии сбора подписей и заключен вместе с другими проводниками оппозиции, объединенный антипрезидентский штаб принял решение о регистрации Светланы в качестве единого кандидата в противовес Лукашенко.

Этот план предусматривает, что в течение ближайших 5-6 месяцев после победы - тогда уже в статусе президента - Тихановська обеспечит проведение свободных, честных, демократических выборов, после чего сложит полномочия в пользу нового главы государства.

При этом филолог по образованию, домохозяйка Тихановська сама себя политиком на не считает, что не мешало ей совместно с группой поддержки собирать рекордное количество участников предвыборной встреч во время общенационального турне.

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Вчера Тихановська рассказала, как действовать на выборах , и в очередной раз призвала силовиков не выполнять преступных приказов, а всех белорусов - "отстоять наше право выбора".

"Мирно, с достоинством и по закону", - подчеркнула она.

Голосование на избирательных участках будет проходить с 08.00 до 20.00.

В Беларуси действует 5767 избирательных участков, из них 44 - расположено за рубежом.

Избирательное право имеют 6844932 белорусов.

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Как отмечают правозащитники, выборы снова проводятся в атмосфере запугивания, постоянных задержаний, физического насилия и угроз, а также при отсутствии надлежащего контроля со стороны отечественных и иностранных наблюдателей.

По мнению оппозиционеров, учитывая возможные фальсификации наибольшую угрозу представляет процедура досрочного голосования, к которому с 4 августа всячески склоняла власть.

По состоянию по данным ЦИК на утро 9 августа, досрочно уже якобы проголосовали 42% избирателей.

В частности, в Гомельской области 54,44%, в Могилевской области - 49,92%, в Минской - 33,40%.

В Витебской области - 39,4%, Минск - 39,66%, Гродненской - 38,60%, Брестской - 38,40%

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