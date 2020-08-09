"Изучите формулу коктейля Молотова". Мирослав Гай дал подробные рекомендации белорусам

9 августа, 2020, 11:16

Украинский военный, общественный и политический деятель Мирослав Гай рассказал, что именно поможет противникам действующей белорусской власти в том случае, если станут неизбежными их массовые столкновения с силовиками

Этому он посвятит большое сообщение на своей странице, передает Еспресо.TV .

Приводится полностью

"Ничего не бойтесь. Они вас будут арестовывать, пытать, убивать только тогда, когда вас будет мало.

Если вас будет много на акциях протеста и вы будете отбивать своих, то ничего не будет. Почему Майдан не смогли разогнать? Нас было много. Все самые тяжелые моменты разгонов были тогда, когда люди уставали и расходились, а оставалось ядро.

Вас должно быть много.

Каждый должен привести с собой 10 людей минимум.

Вам будут рубить комуникацию, будут путать дезинформацией о происходящем, будуть делать все, чтобы вы не получили информацию и не могли ею обмениваться.

Поэтому вам нужны альтернативные каналы связи.

Желательно, не только соцсети.

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Берите в интернете программы с открытым кодом, создавайте альтернативные говорилки на своих серверах.

Отбивайте своих у милиции. Вот видите, что кого-то пакуют - нападайте, отбивайте, а потом убегайте. Для этого организовывайте группы знакомых, которые точно не подведут.

На акции берите "левые" симки и "левые" телефоны для связи, по которым вас нельзя будет идентифицировать . Не храните эти симки дома.

Выучите формулу коктеля Молотова. Жгите автозаки, тогда вас туда не посадят.

Имейте с собой рюкзак, где будет: балаклава, лимоны(просто поверьте), кровоостонавливающий турникет, строительная маска от газа, бутылка воды, аптечка, мультитул или маленький походный ножик, кульок, наколенник для робочей ноги, сменная футболка, пачка влажных салфеток.

Купите спортивную обувь, плотные джинсы, темную футболку.

Можна не носить при себе все документы, а иметь их копию.

Поставьте свой телефон на пароль и симку на пинкод, сделайте двойную аунтефикацию на почте и в соцсетях, зашифруйте карту памяти в смартфоне.

Языком общения для организации акций, для внутреннего общения и чатов выбирайте исключительно беларуский. Это отметет многих провакаторов из РФ и сплотит вас.

Доверяйте только друзьям или тем, кто сам действует, а не призывает к действиям.

Боритесь за свою свободу, свои семьи и будущее.

Жыве Беларусь!

Если Вы из Беларуси, то не делайте репост. Просто покажите этот пост друзьям офлайн".

Напомним, в воскресенье, 9 августа 2020 года, проходит основная голосования на очередных выборах президента Республики Беларусь . При этом ЦИК утверждает, что 40% избирателей страны уже проголосовало досрочно, а на Гомельщине - 54%.

Права молодежь из Харькова уже заявила, что в случае необходимости готова отправиться в поддержку народа Беларуси.

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