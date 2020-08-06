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Espreso.tvЭкономикаКамерами видеонаблюдения оборудована треть поездов Укрзализныци, - глава компании

Камерами видеонаблюдения оборудована треть поездов Укрзализныци, - глава компании


фото: livejournal
По словам и. о. председателя правления Укрзализныци Ивана Юрика, камерами видеонаблюдения пока оснащены только около тысячи поездов - это треть парка компании

Об этом и. о. председателя правления Укрзализныци Иван Юрик написал в Facebook.

По его словам, вместе с правоохранителями компания договорилась выработать новые подходы и стандарты безопасности в поездах.

"Кроме того, продолжаем оснащать вагоны и вокзалы камерами видеонаблюдения. Вагонов с камерами у нас около тысячи, это треть автопарка", - написал Юрик.

Он отметил, что к сопровождению поездов должны быть привлечены работники Национальной полиции и сейчас компания обсуждает этот вопрос.

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