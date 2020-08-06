Камерами видеонаблюдения оборудована треть поездов Укрзализныци, - глава компании
6 августа, 2020, 16:38
По словам и. о. председателя правления Укрзализныци Ивана Юрика, камерами видеонаблюдения пока оснащены только около тысячи поездов - это треть парка компании
Об этом и. о. председателя правления Укрзализныци Иван Юрик написал в Facebook.
По его словам, вместе с правоохранителями компания договорилась выработать новые подходы и стандарты безопасности в поездах.
"Кроме того, продолжаем оснащать вагоны и вокзалы камерами видеонаблюдения. Вагонов с камерами у нас около тысячи, это треть автопарка", - написал Юрик.
Он отметил, что к сопровождению поездов должны быть привлечены работники Национальной полиции и сейчас компания обсуждает этот вопрос.
- Напомним, в поезде "Киев - Мариуполь" в ночь с 31 июля на 1 августа пассажир без верхней одежды ворвался в купе к женщине, которая ехала вместе со своим несовершеннолетним сыном, избил ее и пытался изнасиловать. В Киеве его задержали правоохранители.
- 1 августа 2020 года, судья Соломенского районного суда города Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и полиции и отправила в следственный изолятор Виталия Рудзько, подозреваемого в избиении и попытке изнасилования пассажирки поезда "Киев - Мариуполь" Анастасии Луговой.
- В Укрзализныце отметили, что работников, из-за халатности которых посторонний человек проник в поезда "Киев - Мариуполь", избил и пытался изнасиловать пассажирку, уволят.
- По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, работникам АО "Укрзализныця" позволят использовать газовые баллончики для защиты.
- В свою очередь, Министерство внутренних дел назвало условия, на которых полицейские будут охранять пассажирские поезда.
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