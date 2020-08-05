Кабмин утвердил нового главу Кировоградской ОГА
5 августа, 2020, 15:56
Правительство согласовало назначение Валерия Мищенко на должность главы Кировоградской областной государственной администрации
Об этом сообщил народный депутат Василий Мокан в Facebook .
Во время очередного заседания Кабинет министров Украины согласовал назначение на должность главы Кировоградской ОГА Валерия Мищенко.
Мищенко - аграрий. Также он является основателем и руководителем ряда агрофирм в Кировоградской области. С 2001 года занимается выращиванием сельскохозяйственных культур в Кировоградской и Черниговской областях.
- Напомним, главу одной из ОГА разоблачили на взятке в размере 1,8 млн грн.
- 26 июня президент Владимир Зеленский подписал указ об отставке Андрея Балоня с должности главы Кировоградской облгосадминистрации.
- 27 июня ВАКС выбрал меры чиновникам Кировоградской областной госадминистрации. Впоследствии Балонь вышел под залог.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-
-
31 июля, 2020 Виталий Портников: Письмо Козака - это не дипломатия
Читайте также
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-