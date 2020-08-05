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Espreso.tvОбществоКабмин утвердил нового главу Кировоградской ОГА

Кабмин утвердил нового главу Кировоградской ОГА


фото: glavcom
Правительство согласовало назначение Валерия Мищенко на должность главы Кировоградской областной государственной администрации

Об этом сообщил народный депутат Василий Мокан в Facebook .

Во время очередного заседания Кабинет министров Украины согласовал назначение на должность главы Кировоградской ОГА Валерия Мищенко.

Мищенко - аграрий. Также он является основателем и руководителем ряда агрофирм в Кировоградской области. С 2001 года занимается выращиванием сельскохозяйственных культур в Кировоградской и Черниговской областях.

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