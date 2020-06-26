НАБУ задержало на взятке в 1,8 млн грн главу одной из ОГА
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.
По данным СМИ, речь идет о Кировоградской области и ее главе Балоне.
"25 июня 2020 детективы НАБУ совместно с ГУ БКОП и УСБУ в одной из областей под процессуальным руководством САП разоблачили главу одной из областных госадминистраций и должностное лицо этой же ОГА "на горячем", - говорится в сообщении.
Как установило следствие, чиновники в сговоре предложили руководителю регионального отделения одного из органов государственной власти в области предоставить им неправомерную выгоду в 1,8 млн грн в обмен на несовершение препятствий в его деятельности.
"Первый транш в 100 тыс. грн чиновники ОГА получили в июне 2020 года, что зафиксировано в материалах следствия. Во время передачи второго - в 250 тыс. грн - уличены на горячем", - говорится в сообщении Бюро.
Главу ОГА и его пособника, должностное лицо этой же ОГА, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
Днем 25 июня СМИ писали, что сотрудники СБУ и НАБУ проводили обыски также в помещении Кировоградской ОГА и непосредственно по месту жительства главы области Андрея Балоня.
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