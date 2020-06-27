 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЭкс-главу Кировоградской ОГА арестовали на 2 месяца. Залог - 10 млн грн

Экс-главу Кировоградской ОГА арестовали на 2 месяца. Залог - 10 млн грн

Андрей Балонь
фото: Весь Кіровоград
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в субботу, 27 июня 2020 года, выбрал меры пресечения чиновникам Кировоградской областной госадминистрации, которых подозревают в получении взятки. Речь идет о экс-руководителе ОГА Андрее Балоне и лице, которого САП называет его "сообщником"

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на своей странице в Facebook, передает Еспресо.TV.

"Высший антикоррупционный суд по ходатайству прокурора САП и детективов НАБУ выбрал меры пресечения голове одной из областных госадминистраций и должностному лицу ОГА, которые подозреваются в получении неправомерной выгоды", - сообщает САП.

"Так, суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и детективов и применил к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога для главы ОГА размером почти 10 млн грн, а для его сообщника - 5 млн гривен. Срок действия мер - 60 суток" , - отметили в САП.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 июня, 2020 суббота

больше новостей

27 июня, 2020 суббота

26 июня, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать