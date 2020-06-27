Экс-главу Кировоградской ОГА арестовали на 2 месяца. Залог - 10 млн грн
Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на своей странице в Facebook, передает Еспресо.TV.
"Высший антикоррупционный суд по ходатайству прокурора САП и детективов НАБУ выбрал меры пресечения голове одной из областных госадминистраций и должностному лицу ОГА, которые подозреваются в получении неправомерной выгоды", - сообщает САП.
"Так, суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и детективов и применил к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога для главы ОГА размером почти 10 млн грн, а для его сообщника - 5 млн гривен. Срок действия мер - 60 суток" , - отметили в САП.
- 26 июня Балоню вручили подозрение на получение неправомерной выгоды в размере 1,8 млн грн.
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