Зеленский подписал указ об отставке главы ОГА Баллоня, которого поймали на взятке

26 июня, 2020, 17:45

Об этом сообщает Офис президента Украины.

"Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отставке Андрея Баллоня с должности главы Кировоградской областной государственной администрации", - говорится в сообщении.

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Напомним, 25 июня председателя Кировоградской ОГА разоблачили на взятке в размере 1,8 млн грн.

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