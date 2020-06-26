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Espreso.tvОбществоЗеленский подписал указ об отставке главы ОГА Баллоня, которого поймали на взятке

Зеленский подписал указ об отставке главы ОГА Баллоня, которого поймали на взятке


фото: cbn.com.ua
26 июня президент Владимир Зеленский подписал указ об отставке Владимира Баллоня с должности главы Кировоградской облгосадминистрации

Об этом сообщает Офис президента Украины.

"Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отставке Андрея Баллоня с должности главы Кировоградской областной государственной администрации", - говорится в сообщении.

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Напомним, 25 июня председателя Кировоградской ОГА разоблачили на взятке в размере 1,8 млн грн.

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