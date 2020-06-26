Зеленский подписал указ об отставке главы ОГА Баллоня, которого поймали на взятке
26 июня, 2020, 17:45
26 июня президент Владимир Зеленский подписал указ об отставке Владимира Баллоня с должности главы Кировоградской облгосадминистрации
Об этом сообщает Офис президента Украины.
"Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отставке Андрея Баллоня с должности главы Кировоградской областной государственной администрации", - говорится в сообщении.
Читайте также: "Поблажек не будет": в ОПУ отреагировали на задержание главы Кировоградской ОГА
Напомним, 25 июня председателя Кировоградской ОГА разоблачили на взятке в размере 1,8 млн грн.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
22 июня, 2020 Практическая конспирология
-
-
-
-
19 июня, 2020 Удушающее величие