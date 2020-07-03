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Espreso.tvОбществоПоймали на взятке: за экс-голову Кировоградской ОГА Балоня внесли 10 млн грн залога

Поймали на взятке: за экс-голову Кировоградской ОГА Балоня внесли 10 млн грн залога

За пойманного на взятке экс-голову Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня внесли 10,13 млн грн залога

Об этом сообщает "Слово и Дело" со ссылкой на источники в Высшем антикоррупционном суде.

"За бывшего главы Кировоградской областной государственной администрации, которого подозревают в получении неправомерной выгоды, внесли 10 млн 135 тыс гривен залога", - отметила руководитель отдела коммуникаций ВАКС Олеся Чемерис.

  • Напомним, председатель одного из ОГА разоблачили на взятке в размере 1,8 млн грн.
  • 26 июня президент Владимир Зеленский подписал указ об отставке Андрея Балоня с должности главы Кировоградской облгосадминистрации.
  • 26 июня Балоню вручили подозрение на получение неправомерной выгоды в размере 1,8 млн грн.
  • 27 июня ВАКС выбрал меры чиновникам Кировоградской областной госадминистрации, которых подозревают в получении взятки. Речь идет об экс-руководителе ОГА Андрее Балоне и лице, которое САП называет его "сообщником"

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