Региональные комиссии не принимали решение о жестких противоэпидемических мероприятиях, - Ляшко объяснил, почему изменили правила карантина

3 августа, 2020, 18:25

Поскольку эпидемическая ситуация в регионах на момент соответствующего решения государственной комиссии по ТЭБ и ЧС ухудшалась в течение пяти дней, то изменили правила карантина

Об этом главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV.

По словам Ляшко региональные комиссии ТЭБ и ЧС не принимали решения по внедрению жесткого карантина, поэтому были изменены подходы к противоэпидемическим мероприятиям в стране.

"По состоянию на 30 число перед заседанием Нацкомиссии ТЭБ и ЧС показатели пять дней, а то и больше, превышали 8 областей на территории нашего государства. Именно эти 8 областей должны были по условиям, которые действовали в предыдущем постановлении о карантине, каждые своих 3 дня собирать региональную комиссию ТЭБ и ЧС, заслушивать вопрос, что именно способствовало увеличению количества коронавирусной болезни или превышению этих национальных индикаторов и вводить жесткие противоэпидемические мероприятия. К сожалению, этого не происходило, поэтому и были изменены подходы", - сказал Ляшко.

По его словам, постановление о карантине, которое введено Кабмином, пока предусматривает: решение о введении жестких ограничительных противоэпидемических мероприятий на территории области, административно-территориальной единицы области вводится Государственной комиссией ТЭБ и ЧС на основании проведенных вычислений.

Ляшко очертил, как проводятся расчеты показателей по коронавирусу в Украине.

"Мы видим область, которая превышает 5 дней национальные показатели. Далее рассчитывается вклад каждой административно-территориальной единицы, района в общий уровень завышенных показателей. После этого, согласно тому, какой вклад в процентном соотношении определяется район или город областного значения относится к зеленой, желтой, оранжевой или красной зоне", - отметил главный санврач.

3 августа в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина в Украине.

С 3 августа поезда не останавливаются в Луцке и Тернополе.

В то же время в Тернополе категорически не согласны с тем, что их город попал в "красную" зону. Сегодня городской совет даже собрался на внеочередную сессию, на которой выразила "решительное несогласие" с таким решением Кабмина.

В Тернополе считают, что правительственные требования безосновательны, ведь показатели уровня заболеваемости на COVID-19 в городе за последние дни пошли на убыль и держатся на том же низком уровне.

В Луцке не будут вводить жесткого карантина через отнесения города к "красной" зоны государственной комиссией.

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