Летели через Стамбул в Латинскую Америку - российский консул о задержанных в Беларуси "вагнеровцах"

3 августа, 2020, 18:23

По словам российского консула в Беларуси, наемники ЧВК "Вагнер" направлялись в одну из стран Латинской Америки

Об этом консул посольства РФ в Беларуси Кирилл Плетнев заявил в эфире российского телевидения, передает Цензор.НЕТ.

"Каждый из задержанных заявил, что целью въезда в республику был транзитный проезд. 25 июля все они должны были вылететь из аэропорта города Минска в Стамбул, после чего - в третью страну. Конечным пунктом назначения было одно из государств в латиноамериканском регионе", - заявил консул.

"Они не понимают, абсолютно не понимают, почему им инкриминируют связь с оппозиционными лидерами Беларуси, фамилий которых большинство из них никогда не слышали", - добавил Плетнев.

Дипломат не уточнил, в какой именно страны Латинской Америки якобы направлялись "вагнеровцы". Но ряд российских СМИ пишет, что их конечной целью была Венесуэла.

Отметим, Следственный комитет Беларуси заявил, что задержанные наемники ЧВК "Вагнер" имели авиабилеты в Стамбул для алиби и не собирались лететь в Турцию

Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян, которые являются "боевиками неофициальной российской ЧВК "Вагнера".

Как утверждается, всего в Беларусь прибыли около 200 наемников, а их целью является дестабилизация ситуации перед президентскими выборами, которые пройдут в стране 9 августа.

Против задержанных "вагнеровцев" возбудили дело за подготовку терактов, пока они дают показания.

31 июля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что база наемников находилась в 1,5 км от резиденции президента Беларуси, и призвал серьезно отнестись к инциденту.

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