Задержанные "вагнеровцы" не собирались лететь в Стамбул, - следком Беларуси

1 августа, 2020, 08:27

Следственный комитет Беларуси заявил, что задержанные наемники ЧВК "Вагнер" имели авиабилеты в Стамбул для алиби и не собирались лететь в Турцию

Об этом сообщил глава следственной группы Александр Агафонов в эфире белорусского телеканала ОНТ.

"Очевидно, что при организованной подготовке совершения преступления злоумышленники готовили себе алиби. Подобная ситуация имела место с задержанием 33 граждан Российской Федерации, у которых на руках были билеты на вылет на 25 июля в Стамбул. Однако, как выяснилось впоследствии, лететь туда они не собирались ", - сказал Агафонов.

По его словам, группа была организованной и руководствовалась по военным стандартам.

"В мессенджере WhatsApp была создана группа 1.ru с определенной целью - для управления личным составом", - сказал следователь.

По его словам, участниками группы были все 33 задержанных фигуранта.

Также Агафонов рассказал, что все задержанные были допрошены, а их показания были непоследовательными.

"Их показания непоследовательны, а о целях пребывания в Республике Беларусь - противоречивы. 11 человек намеревались лететь в Венесуэлу, 15 следовали в Турецкую республику, двое - на Кубу, один - в Сирию. Один вообще не знал, куда летит. Трое от показаний отказались. Представляется сомнительным, что на одном рейсовом самолете можно совершить перелет в страны разных континентов. Это то же самое, что на одном поезде ехать сразу в Москву, Санкт-Петербурга, Сочи и Магадан ", - отметил Агафонов.

Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщил, что в санатории под Минском задержали 32 россиян, которые являются "боевиками неофициальной русской ЧВК "Вагнера".

Как утверждается, всего в Беларусь прибыли около 200 наемников, а их целью является дестабилизация ситуации перед президентскими выборами, которые пройдут в стране 9 августа.

Против задержанных "вагнеровцев" возбудили дело за подготовку терактов, пока они дают показания.

31 июля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что база наемников находилась в 1,5 км от резиденции президента Беларуси и призвал серьезно отнестись к инциденту.

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