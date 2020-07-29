В Госспецсвязи начали расследовать хакерские атаки на сайт президента

29 июля, 2020, 15:49

Руководство Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины инициировало служебное расследование по выяснению обстоятельств сбоя работы отдельных сайтов органов государственной власти

Об этом сообщает пресс-служба ведомства

В ходе проверки установлено, что причиной длительного восстановления работы указанных информационных платформ стало некачественное обеспечение резервным электропитанием.

"Поскольку в качестве альтернативного источника питания используется генератор 2005 года выпуска, надлежащая проверка и обновление которого не осуществлялись своевременно, это привело к тому, что работу сайтов органов государственной власти не удалось восстановить сразу. Также установлено, что длительное время игнорировалось обеспечение достаточным количеством источников бесперебойного питания государственного предприятия, на базе которого размещаются информационные платформы некоторых государственных органов ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас принимаются срочные меры по дополнительному резервированию критически важных ресурсов.

28 июня во СБУ заявили, что киберспециалисты Службы безопасности Украины проверили утечку данных из сервиса Cloudflare и не установили угрозы для государственных ресурсов

27 июля сайт президента Украины также прекратил открываться и был недоступен в течение нескольких часов

В Госспецсвязи назвали причиной перебоев в работе сайта президента Украины аварию на Лукьяновской подстанции ДТЭК Киевские электросети.

28 июля сайт СБУ прекратил функционировать .

Подконтрольные ФСБ РФ хакеры пытались получить информацию о деятельности представительства президента Украины в Крыму.