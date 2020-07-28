Угрозы государственным ресурсам и объектам инфраструктуры из-за утечки данных компании Cloudflare нет, - СБУ

28 июля, 2020, 15:58

Киберспециалисты Службы безопасности Украины проверили утечку данных из сервиса Cloudflare и не установили угрозы для государственных ресурсов

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

"Киберспециалисты Службы безопасности Украины проверили вероятность рисков для работы электронных ресурсов органов государственной власти и объектов критической инфраструктуры в результате утечки базы данных клиентов компании "Cloudflare Inc". Проверка установила, что угрозы государственным ресурсам нет", - говорится в сообщении.

В частности, выявлено, что IP-адреса веб-ресурсов, которые появились в интернете, являются обобщенной базой общедоступных данных. То есть, обнародованные доменные имена с IP-адресами доступны в сети с помощью стандартных запросов DNS, заявили в спецслужбе, добавив, что в целом были опубликованы почти 2,6 млн таких записей.

Таким образом, заключили в СБУ, обнародование общедоступных данных не несет дополнительных рисков для работы вебресурсов, которые обслуживает Cloudflare, в том числе для украинских органов государственной власти и объектов критической инфраструктуры.

Отмечается, что к проверке привлекались Ситуационный центр обеспечения кибербезопасности СБУ и Государственный центр киберзащиты Госспецсвязи. Для проведения диагностики данные были получены непосредственно от компании Cloudflare Inc.

26 июля Национальный координационный центр кибербезопасности обнаружил утечку данных с сервиса Cloudflare, угрожающую безопасности государственных и частных ресурсов.

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