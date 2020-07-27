В Госспецсвязи назвали причину перебоев в работе сайта президента Украины
27 июля, 2020, 22:29
Перебои в работе сайта президента вызваны аварией на Лукьяновской подстанции ДТЭК Киевские электросети
Об этом сообщили в Госслужбе спецсвязи.
Сообщается, что в 10:38 понедельника, 27 июля, на Лукьяновской подстанции ДТЭК Киевские электросети произошло аварийное отключение, из-за чего без света остались 12 жилых домов и 12 учреждений Шевченковского района, в том числе помещения Госспецсвязи. Из-за аварии на электросети произошел сбой некоторых сайтов органов госвласти.
В Госспецсвязи заявили, что аварию ликвидировали через 2 часа и оперативно восстановили функционирование сайтов. Причину аварии устанавливают.
- Сайт официального интернет-представительства президента Украины 27 июля в течение нескольких часов не открывался.
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