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Espreso.tvОбществоСайт президента Украины прекратил открываться, ОПУ выясняет причины

Сайт президента Украины прекратил открываться, ОПУ выясняет причины


фото: rfe
Сайт официального интернет-представительства президента Украины 27 июля в течение нескольких часов не открывается

Эту информацию глава Департамента информационной политики Офиса президента Ирина Победоносцева сообщила в комментарии Радио Свобода.

"Служба технической поддержки Офиса президента выясняет причины. Надеемся, в ближайшее время все будет работать", - заявила Победоносцева.

27 июля в течение нескольких часов по неизвестным причинам не грузится сайт президента Украины. В то же время все соцсети работают исправно.

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