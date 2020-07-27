Сайт президента Украины прекратил открываться, ОПУ выясняет причины
27 июля, 2020, 16:21
Сайт официального интернет-представительства президента Украины 27 июля в течение нескольких часов не открывается
Эту информацию глава Департамента информационной политики Офиса президента Ирина Победоносцева сообщила в комментарии Радио Свобода.
"Служба технической поддержки Офиса президента выясняет причины. Надеемся, в ближайшее время все будет работать", - заявила Победоносцева.
27 июля в течение нескольких часов по неизвестным причинам не грузится сайт президента Украины. В то же время все соцсети работают исправно.
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