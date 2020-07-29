Представительство Зеленского в Крыму атаковали хакеры ФСБ

29 июля, 2020, 09:50

Подконтрольные ФСБ РФ хакеры пытались получить информацию о деятельности представительства президента Украины в Крыму

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"В рамках межведомственного сотрудничества и координации представительством президента Украины в Автономной Республике Крым и главным управлением СБУ в АР Крым обезврежено и устранено целенаправленную кибератаку на представительство, организованную хакерской группировкой, подконтрольной ФСБ РФ", - говорится в сообщении.