Представительство Зеленского в Крыму атаковали хакеры ФСБ
29 июля, 2020, 09:50
Подконтрольные ФСБ РФ хакеры пытались получить информацию о деятельности представительства президента Украины в Крыму
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"В рамках межведомственного сотрудничества и координации представительством президента Украины в Автономной Республике Крым и главным управлением СБУ в АР Крым обезврежено и устранено целенаправленную кибератаку на представительство, организованную хакерской группировкой, подконтрольной ФСБ РФ", - говорится в сообщении.
Кибератака была направлена на получение информации о деятельности представительства.
В рамках межведомственного сотрудничества и координации Представительством Президента Украины в Автономной Республике Крым и ...Опубликовано Служба безопасности Украины вторник, 28 июля 2020
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