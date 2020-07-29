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Espreso.tvОбществоПредставительство Зеленского в Крыму атаковали хакеры ФСБ

Представительство Зеленского в Крыму атаковали хакеры ФСБ


фото: ukrinform
Подконтрольные ФСБ РФ хакеры пытались получить информацию о деятельности представительства президента Украины в Крыму

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"В рамках межведомственного сотрудничества и координации представительством президента Украины в Автономной Республике Крым и главным управлением СБУ в АР Крым обезврежено и устранено целенаправленную кибератаку на представительство, организованную хакерской группировкой, подконтрольной ФСБ РФ", - говорится в сообщении.

Кибератака была направлена на получение информации о деятельности представительства.

В рамках межведомственного сотрудничества и координации Представительством Президента Украины в Автономной Республике Крым и ...

Опубликовано Служба безопасности Украины вторник, 28 июля 2020

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