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Espreso.tvОбществоСайт Службы безопасности Украины прекратил открываться

Сайт Службы безопасности Украины прекратил открываться


фото: metronom.news
28 июля сайт СБУ прекратил функционировать

Об этом сообщает Еспресо.TV .

28 июля официальный сайт СБУ "лег".

При переходе на страницу провайдер предупреждает, что соединение не конфиденциальное.

"Злоумышленники могут пытаться похитить вашу информацию с сайта ssu.gov.ua (например, пароли, сообщения или данные кредитных карт", - говорится в сообщении.

В СБУ пока не прокомментировали инцидент.

Отметим, что на 18:32 сайт не работает минимум 58 минут.

По словам бывшего спикера "Украинского Киберальянса" Шона Таусенда (Андрея Барановича) сайт СБУ "лег" из-за недействительного сертификата.

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  • 27 июля сайт президента Украины также прекратил открываться и был недоступен в течение нескольких часов
  • В Госспецсвязи назвали причиной перебоев в работе сайта президента Украины аварию на Лукьяновской подстанции ДТЭК Киевские электросети

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