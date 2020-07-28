Сайт Службы безопасности Украины прекратил открываться
28 июля, 2020, 18:36
28 июля сайт СБУ прекратил функционировать
Об этом сообщает Еспресо.TV .
28 июля официальный сайт СБУ "лег".
При переходе на страницу провайдер предупреждает, что соединение не конфиденциальное.
"Злоумышленники могут пытаться похитить вашу информацию с сайта ssu.gov.ua (например, пароли, сообщения или данные кредитных карт", - говорится в сообщении.
В СБУ пока не прокомментировали инцидент.
Отметим, что на 18:32 сайт не работает минимум 58 минут.
По словам бывшего спикера "Украинского Киберальянса" Шона Таусенда (Андрея Барановича) сайт СБУ "лег" из-за недействительного сертификата.
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