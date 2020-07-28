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Espreso.tvСпортУ***вай отсюда: ультрас "тепло" встретили Луческу возле стадиона "Динамо"

У***вай отсюда: ультрас "тепло" встретили Луческу возле стадиона "Динамо"


фото: fcdynamo.kiev.ua
Ультрас собрались возле стадиона "Динамо" им. Лобановского, где находится главный тренер киевлян Мирча Луческу

Видео с места происшествия распространил в facebook журналист "Еспресо" Олег Ящук.

Луческу прибыл на стадион "Динамо", чтобы посмотреть товарищеский матч молодежной команды киевлян. Перед этим румынский тренер почтил память легенды украинского футбола Валерия Лобановского.

Фанаты, которые собрались возле стадиона жгут файеры и выкрикивают: "У***вай отсюда".

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