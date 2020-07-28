У***вай отсюда: ультрас "тепло" встретили Луческу возле стадиона "Динамо"
28 июля, 2020, 20:27
Ультрас собрались возле стадиона "Динамо" им. Лобановского, где находится главный тренер киевлян Мирча Луческу
Видео с места происшествия распространил в facebook журналист "Еспресо" Олег Ящук.
Луческу прибыл на стадион "Динамо", чтобы посмотреть товарищеский матч молодежной команды киевлян. Перед этим румынский тренер почтил память легенды украинского футбола Валерия Лобановского.
Фанаты, которые собрались возле стадиона жгут файеры и выкрикивают: "У***вай отсюда".
- 23 июля новым главным тренером киевского "Динамо" стал Мирча Луческу.
- 27 июля Президент "Динамо" Игорь Суркис опроверг слухи об отставке Мирчи Луческу.
- 28 июля сам Луческу не подтвердил информацию о своем увольнении с поста главного тренера киевского "Динамо".
- 28 июля президент "Динамо" Игорь Суркис обнародовал переписку с Мирчей Луческу об отставке румына с поста главного тренера киевского клуба.
- 28 июля бывший ассистент Мирчи Луческу в "Шахтере" Александр Спиридон отказался от предложения помогать румыну в "Динамо".
- 28 июля Луческу почтил память Валерия Лобановского.
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