Возложил цветы к памятнику: Луческу почтил память Валерия Лобановского
28 июля, 2020, 18:50
Новоиспеченный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу почтил память Валерия Лобановского
Фотографиями в facebook поделился журналист Роман Бебех.
Луческу прибыл на стадион "Динамо", чтобы посмотреть товарищеский матч молодежной команды киевлян. Перед этим румынский тренер почтил память легенды украинского футбола Валерия Лобановского
Ожидается, что 30 июля состоится первая пресс-конференция 74-летнего Мирчи Луческу на посту главного тренера "Динамо".
Опубликовано Roman Bebekh Вторник, 28 июлю 2020
- 23 июля новым главным тренером киевского "Динамо" стал Мирча Луческу.
- 27 июля Президент "Динамо" Игорь Суркис опроверг слухи об отставке Мирчи Луческу.
- 28 июля сам Луческу не подтвердил информацию о своем увольнении с поста главного тренера киевского "Динамо".
- 28 июля президент "Динамо" Игорь Суркис обнародовал переписку с Мирчей Луческу об отставке румына с поста главного тренера киевского клуба.
- 28 июля бывший ассистент Мирчи Луческу в "Шахтере" Александр Спиридон отказался от предложения помогать румыну в "Динамо" .
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