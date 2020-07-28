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Espreso.tvСпортВозложил цветы к памятнику: Луческу почтил память Валерия Лобановского

Возложил цветы к памятнику: Луческу почтил память Валерия Лобановского


фото: facebook.com/roman.bebekh
Новоиспеченный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу почтил память Валерия Лобановского

Фотографиями в facebook поделился журналист Роман Бебех.

Луческу прибыл на стадион "Динамо", чтобы посмотреть товарищеский матч молодежной команды киевлян. Перед этим румынский тренер почтил память легенды украинского футбола Валерия Лобановского

Ожидается, что 30 июля состоится первая пресс-конференция 74-летнего Мирчи Луческу на посту главного тренера "Динамо".

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