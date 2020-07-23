ОФИЦИАЛЬНО: Луческу стал новым тренером "Динамо"

23 июля, 2020, 15:09

Новым главным тренером киевского "Динамо" назначен Мирча Луческу

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Контракт между сторонами заключен на два года с опцией продления еще на год.

Румынский специалист признался, что соскучился по Украине.

"Я соскучился по Украине. Хотел вернуться в эту страну, где у меня были успешные результаты. Здесь у меня были очень хорошие отношения с болельщиками. Я благодарен судьбе за то, что я пришел в клуб с большими традициями, талантливыми футболистами. И я уверен, что вместе мы будем плодотворно работать", - сказал Луческу.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что считает румына одним из лучших тренеров мира.

"Хочу представить Мирча Луческу, одного из лучших тренеров в мире. Надеюсь, что с приходом его тренерской команды возродятся победные традиции киевского "Динамо", он завоюет много титулов, и болельщики будут оценивать Мирча по его результатам. Успехов ему, удачи! А всем , чем могу, я ему помогу ", - сказал Суркис.

Мирча Луческу известен украинским фанатам благодаря работе в донецком "Шахтере" с 2004-го по 2016 год.

Последним местом работы румына была сборная Турции, которую он покинул в 2019 году.