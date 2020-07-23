ОФИЦИАЛЬНО: Луческу стал новым тренером "Динамо"
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
Контракт между сторонами заключен на два года с опцией продления еще на год.
Румынский специалист признался, что соскучился по Украине.
"Я соскучился по Украине. Хотел вернуться в эту страну, где у меня были успешные результаты. Здесь у меня были очень хорошие отношения с болельщиками. Я благодарен судьбе за то, что я пришел в клуб с большими традициями, талантливыми футболистами. И я уверен, что вместе мы будем плодотворно работать", - сказал Луческу.
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что считает румына одним из лучших тренеров мира.
"Хочу представить Мирча Луческу, одного из лучших тренеров в мире. Надеюсь, что с приходом его тренерской команды возродятся победные традиции киевского "Динамо", он завоюет много титулов, и болельщики будут оценивать Мирча по его результатам. Успехов ему, удачи! А всем , чем могу, я ему помогу ", - сказал Суркис.
Мирча Луческу известен украинским фанатам благодаря работе в донецком "Шахтере" с 2004-го по 2016 год.
Последним местом работы румына была сборная Турции, которую он покинул в 2019 году.
- 9 июня стало известно, что бывший главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу может заменить Алексея Михайличенко в "Динамо" .
- Напомним, 20 июля Алексея Михайличенко отправили в отставку с поста главного тренера киевского "Динамо".
- 21 июля сообщалось, что "Динамо" предложило пост главного тренера Сергею Реброву.
- 22 июля стало известно, что главным кандидатом на пост тренера киевского "Динамо" является Мирча Луческу.
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