Луческу отреагировал на слухи об уходе с "Динамо"
28 июля, 2020, 08:28
Румын Мирча Луческу не подтвердил информацию о своем увольнении с должности главного тренера киевского "Динамо"
Об этом сообщает Sport24 .
"Я не могу ничего подтвердить. Сейчас я не могу говорить с журналистами по поводу своего будущего", - сказал Луческу.
Таким образом, 74-летний специалист отреагировал на информацию в румынской прессе об отставке с поста тренера "Динамо", которое он возглавил 23 июля.
В то же время, президент "Динамо" Игорь Суркис 27 июля заверил, что Мирча Луческу остается главным тренером киевлян.
- 23 июля новым главным тренером киевского "Динамо" стал Мирча Луческу .
- 27 июля Президент "Динамо" Игорь Суркис опроверг слухи об отставке Мирчи Луческу .
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