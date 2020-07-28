Луческу отреагировал на слухи об уходе с "Динамо"

28 июля, 2020, 08:28

Румын Мирча Луческу не подтвердил информацию о своем увольнении с должности главного тренера киевского "Динамо"

Об этом сообщает Sport24 .

"Я не могу ничего подтвердить. Сейчас я не могу говорить с журналистами по поводу своего будущего", - сказал Луческу.

Таким образом, 74-летний специалист отреагировал на информацию в румынской прессе об отставке с поста тренера "Динамо", которое он возглавил 23 июля.

В то же время, президент "Динамо" Игорь Суркис 27 июля заверил, что Мирча Луческу остается главным тренером киевлян.

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