"Шахтер" убедил своего экс-тренера отказаться от работы в "Динамо"
28 июля, 2020, 13:39
Бывший ассистент Мирчи Луческу в "Шахтере" Александр Спиридон отказался от предложения помогать румыну в "Динамо"
Об этом сообщает Sport.ro .
По информации издания, генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин убедил тренера из Молдовы отказаться от предложения "Динамо".
Ожидается, что в тренерский штаб киевлян войдут бывший ассистент сына Мирчи Луческу - Развана Луческу - в "Рапиде" Диего Лонго и другой специалист из Молдовы Эмил Карас, который сейчас работает в "Аль-Насри" из ОАЭ.
60-летний Александр Спиридон с 2004 до 2016 года был ассистентом Мирчи Луческу в "Динамо", а в 2016 - 2017 годах помогал румыну в российском "Зените".
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