"Шахтер" убедил своего экс-тренера отказаться от работы в "Динамо"

28 июля, 2020, 13:39

Бывший ассистент Мирчи Луческу в "Шахтере" Александр Спиридон отказался от предложения помогать румыну в "Динамо"

Об этом сообщает Sport.ro .

По информации издания, генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин убедил тренера из Молдовы отказаться от предложения "Динамо".

Ожидается, что в тренерский штаб киевлян войдут бывший ассистент сына Мирчи Луческу - Развана Луческу - в "Рапиде" Диего Лонго и другой специалист из Молдовы Эмил Карас, который сейчас работает в "Аль-Насри" из ОАЭ.

60-летний Александр Спиридон с 2004 до 2016 года был ассистентом Мирчи Луческу в "Динамо", а в 2016 - 2017 годах помогал румыну в российском "Зените".

28 июля президент "Динамо" Игорь Суркис обнародовал переписку с Мирчей Луческу об отставке румына с поста главного тренера киевского клуба.

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