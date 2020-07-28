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Espreso.tvСпорт"Шахтер" убедил своего экс-тренера отказаться от работы в "Динамо"

"Шахтер" убедил своего экс-тренера отказаться от работы в "Динамо"


фото: shakhtar.com
Бывший ассистент Мирчи Луческу в "Шахтере" Александр Спиридон отказался от предложения помогать румыну в "Динамо"

Об этом сообщает Sport.ro .

По информации издания, генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин убедил тренера из Молдовы отказаться от предложения "Динамо".

Ожидается, что в тренерский штаб киевлян войдут бывший ассистент сына Мирчи Луческу - Развана Луческу - в "Рапиде" Диего Лонго и другой специалист из Молдовы Эмил Карас, который сейчас работает в "Аль-Насри" из ОАЭ.

60-летний Александр Спиридон с 2004 до 2016 года был ассистентом Мирчи Луческу в "Динамо", а в 2016 - 2017 годах помогал румыну в российском "Зените".

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