Тренер у "Динамо" есть, - Суркис прокомментировал информацию о возможной отставке Луческу
Об этом он заявил в эфире программы Циганик.Live.
"Все нормально. Тренер у "Динамо" есть", - сказал Суркис. Он не предоставил больше никакой информации.
Об увольнении Луческу 27 июля сообщил румынские СМИ. Позже журналисты взяли у него комментарий. Луческу объяснил решение разорвать контракт якобы из-за враждебности со стороны фанатов "Динамо".
"К сожалению, я решил отказаться от сотрудничества с "Динамо". Благодарен семьи Суркисов за оказанное доверие и сделанное предложение. Но я не смогу работать в атмосфере враждебности, особенно со стороны ультрас, чья поддержка так нужна команде", - цитировала слова Луческу Gazeta Sporturilor .
Журналист Игорь Цыганик в прямом эфире на YouTube рассказал о телефонном разговоре с румынским тренером. Луческу подтвердил, что давал комментарий, но якобы решение об отставке еще не окончательное и ему предстоит обсудить эту тему с президентом Суркисом.
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