Луческу тащит в "Динамо" российского футболиста, - СМИ

28 июля, 2020, 19:19

Киевское "Динамо" проявляет интерес к полузащитнику российского клуба "Крылья Советов" Антону Зеньковскому

Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" .

По информации издания, "Динамо" заинтересовано в трансфере 24-летнего Зеньковского, в контракте которого с клубом из Самары прописана опция выкупа за 1 млн евро.

Отмечается, что наибольший интерес к левому вингеру проявляет российский "Зенит". Петербуржцы могут купить Зеньковского и отдать его на сезон в аренду в "Сочи". Также интерес к Зеньковскому у "Краснодара".

В нынешнем сезоне хавбек сыграл за "Крылья Советов" 28 матчей и отдал 8 результативных передач.

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