Луческу тащит в "Динамо" российского футболиста, - СМИ
28 июля, 2020, 19:19
Киевское "Динамо" проявляет интерес к полузащитнику российского клуба "Крылья Советов" Антону Зеньковскому
Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" .
По информации издания, "Динамо" заинтересовано в трансфере 24-летнего Зеньковского, в контракте которого с клубом из Самары прописана опция выкупа за 1 млн евро.
Отмечается, что наибольший интерес к левому вингеру проявляет российский "Зенит". Петербуржцы могут купить Зеньковского и отдать его на сезон в аренду в "Сочи". Также интерес к Зеньковскому у "Краснодара".
В нынешнем сезоне хавбек сыграл за "Крылья Советов" 28 матчей и отдал 8 результативных передач.
- 23 июля новым главным тренером киевского "Динамо" стал Мирча Луческу .
- 27 июля Президент "Динамо" Игорь Суркис опроверг слухи об отставке Мирчи Луческу.
- Сам Луческу не подтвердил информацию о своем увольнении с поста главного тренера киевского "Динамо".
- 28 июля президент "Динамо" Игорь Суркис обнародовал переписку с Мирчей Луческу об отставке румына с поста главного тренера киевского клуба.
- 28 июля Луческу прилетел из Бухареста чартерным рейсом в Киев.
- Президент "Шахтера" Ринат Ахметов пообещал прокомментировать назначение Мирчи Луческу тренером "Динамо" после завершения сезона в Лиге Европы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-
-
-
Читайте также
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-
-