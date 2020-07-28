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Espreso.tvСпортСтало известно, как Ахметов отреагировал на назначение Луческу тренером "Динамо"

Стало известно, как Ахметов отреагировал на назначение Луческу тренером "Динамо"


фото: shakhtar.com
Президент "Шахтера" Ринат Ахметов пообещал прокомментировать назначение Мирчи Луческу тренером "Динамо" после завершения сезона в Лиге Европы

Об этом сообщил журналист Александр Денисов в facebook.

Пока Ахметов отказался комментировать назначение Луческу.

"Поговорил с Ринатом Ахметовым. Тему Луческу в "Динамо", президент "Шахтера" сейчас не будет комментировать, но согласился, что в конце сезона Кубка Европы мы запишем большое финальное интервью, в котором президент "Шахтера" точно будет комментировать акт Луческу. Не знаю, что скажет Ринат Ахметов в интервью, но по моему мнению, самое главное в этой истории с Луческу в "Динамо", это не спортивный аспект, а человек ", - написал журналист.

Александр Денисов является директором телеканалов "Футбол 1/2/3", которые принадлежат Ринату Ахметову.

Говорил сегодня с Ринатом Ахметовым. Тему Луческу в Динамо, президент Шахтёр в данный момент комментировать не будет ...

Опубликовано Alexander Denisov понедельник, 27 Июль 2020

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