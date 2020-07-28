Луческу прилетел чартерным рейсом в Киев - СМИ
28 июля, 2020, 12:26
Новый главный тренер "Динамо" румын Мирча Луческу прилетел из Бухареста чартерным рейсом в Киев
Об этом сообщает dynamo.kiev.ua.
По информации издания, самолет Raytheon 390 Premier, следовавший чартерным рейсом из Бухареста, около 12:00 совершил посадку в аэропорту "Киев".
Ожидается, что 30 июля состоится первая пресс-конференция 74-летнего Мирчи Луческу на посту главного тренера "Динамо".
- 23 июля новым главным тренером киевского "Динамо" стал Мирча Луческу.
- 27 июля Президент "Динамо" Игорь Суркис опроверг слухи об отставке Мирчи Луческу .
- 28 июля сам Луческу не подтвердил информацию о своем увольнении с поста главного тренера киевского "Динамо".
- 29 июля президент "Динамо" Игорь Суркис обнародовал переписку с Мирчей Луческу об отставке румына с поста главного тренера киевского клуба.
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