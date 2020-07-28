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Espreso.tvСпортЛуческу прилетел чартерным рейсом в Киев - СМИ

Луческу прилетел чартерным рейсом в Киев - СМИ


фото: dynamo.kiev.ua
Новый главный тренер "Динамо" румын Мирча Луческу прилетел из Бухареста чартерным рейсом в Киев

Об этом сообщает dynamo.kiev.ua.

По информации издания, самолет Raytheon 390 Premier, следовавший чартерным рейсом из Бухареста, около 12:00 совершил посадку в аэропорту "Киев".

Ожидается, что 30 июля состоится первая пресс-конференция 74-летнего Мирчи Луческу на посту главного тренера "Динамо".

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