Перемирие на Донбассе: оккупанты совершили провокацию с помощью запрещенных противопехотных мин
Об этом сообщает штаб ООС.
Как сообщили в штабе, накануне "полного и всеобъемлющего режима прекращения огня" враг совершил очередную провокацию неподалеку Новомихайловки и провел минирование украинских позиций противопехотными минами ПОМ-2 с помощью противотанковых гранатометов. Такие мины запрещены Оттавской конвенцией и изготавливаются исключительно в России. ПОМ-2 ставятся дистанционно и имеют период самоликвидации от 4 до 100 часов.
"Коварство провокации состоит в том, что вскоре, уже во время действия перемирия, мина может детонировать и взрыв будет расцениваться, как обстрел со стороны украинских позиций, или подрыв украинских воинов на собственных минах. То есть, в любом случае, как срыв полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", - пояснили в штабе ООС.
- Напомним, 26 июля президент Украины Владимир Зеленский провел с главой Кремля Владимиром Путиным телефонный разговор.
- Путин в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским назвал принятое 15 июля постановление Верховной Рады о проведении местных выборов в 2020 году "противоречащим Минским соглашениям и ставящим под угрозу перспективы урегулирования".
- Ночью 27 июля в зоне ООС начал действовать новый режим прекращения огня .
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