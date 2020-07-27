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Espreso.tvОбществоПеремирие на Донбассе: оккупанты совершили провокацию с помощью запрещенных противопехотных мин

Перемирие на Донбассе: оккупанты совершили провокацию с помощью запрещенных противопехотных мин

Оккупанты провели минировании украинских позиций противопехотными минами ПОМ-2 с помощью противотанковых гранатометов

Об этом сообщает штаб ООС.

Как сообщили в штабе, накануне "полного и всеобъемлющего режима прекращения огня" враг совершил очередную провокацию неподалеку Новомихайловки и провел минирование украинских позиций противопехотными минами ПОМ-2 с помощью противотанковых гранатометов. Такие мины запрещены Оттавской конвенцией и изготавливаются исключительно в России. ПОМ-2 ставятся дистанционно и имеют период самоликвидации от 4 до 100 часов.

"Коварство провокации состоит в том, что вскоре, уже во время действия перемирия, мина может детонировать и взрыв будет расцениваться, как обстрел со стороны украинских позиций, или подрыв украинских воинов на собственных минах. То есть, в любом случае, как срыв полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", - пояснили в штабе ООС.

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