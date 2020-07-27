В "Динамо" еще не было такого плохого периода, - Луческу
Об этом сообщает aa.com.tr.
Румынский специалист постарается исправить все негативные моменты "Динамо".
"У "Динамо" еще не было такого плохого периода. Сначала я должен буду исправить все негативные моменты. Есть много проблем, но вместе с игроками мы постараемся их решить. Я хочу, чтобы фаны "Динамо" были удовлетворены. Болельщик всегда смотрит на счет. Если будет хороший результат, то и вопросов нет. Я выиграл много титулов с "Шахтером", возможно, фаны злые из-за этого. Мой возраст? Футбол делает меня молодым", - сказал Луческу.
30 июля Луческу должен провести пресс-конференцию в Киеве.
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