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Espreso.tvСпортВ "Динамо" еще не было такого плохого периода, - Луческу

В "Динамо" еще не было такого плохого периода, - Луческу


фото: aa.com.tr
Новоиспеченный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал, что понимает негативное отношение фанов к себе

Об этом сообщает aa.com.tr.

Румынский специалист постарается исправить все негативные моменты "Динамо".

"У "Динамо" еще не было такого плохого периода. Сначала я должен буду исправить все негативные моменты. Есть много проблем, но вместе с игроками мы постараемся их решить. Я хочу, чтобы фаны "Динамо" были удовлетворены. Болельщик всегда смотрит на счет. Если будет хороший результат, то и вопросов нет. Я выиграл много титулов с "Шахтером", возможно, фаны злые из-за этого. Мой возраст? Футбол делает меня молодым", - сказал Луческу.

30 июля Луческу должен провести пресс-конференцию в Киеве.

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