"Динамо" узнало всех потенциальных соперников в квалификации Лиги чемпионов

26 июля, 2020, 15:08

Стали известны все возможные соперники киевского "Динамо" по третьему отборочному раунду Лиги чемпионов

Об этом сообщает "Трибуна" .

В 3-й раунд квалификации пробились или продолжают борьбу за выход туда "Бенфика" (серебряный призер чемпионата Португалии), "Динамо" (второй место в УПЛ), "Бешикташ" (бронзовый призер первенства Турции, вместо отстраненного от еврокубков " Трабзонспор ")," Гент "(второе место в Бельгии)," Краснодар "(3-е место в России)," Виктория "(второе место в Чехии)," Рапид "(второе место в Австрии ), ПАОК (второй место в Греции), АЗ (второй место в Нидерландах), "Ренн" (3-е место во Франции) и "Локомотива" Загреб (второй место в Хорватии).

Киевский клуб точно не сыграет с "Бенфикой", "Бешикташем" и "Гентом", поскольку все 4 клуба будут сеяными при жеребьевке за счет более высокого рейтинга. Также киевлянам не выпадет "Краснодар", ведь украинские и российские клубы разводят при жеребьевке.

Таким образом, соперником "Динамо" могут стать "Ренн", "Виктория", "Рапид", ПАОК, АЗ и "Локомотива". В последнее 5 клубам и "Бешикташа" еще предстоит преодолеть 2-й раунд квалификации, в ходе которого отсеется 3 команды. Если вылетит турецкий клуб, то с "Динамо" не сможет сыграть и "Виктория" Пльзень, которая тоже станет сеяной.

Жеребьевка 2-го раунда квалификации состоится 10 августа, 3-го - 31 августа в швейцарском Ньоне.

Напомним, 19 июля определились четыре из пяти представителей Украины в Лиге чемпионов и Лиге Европы в следующем сезоне.

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