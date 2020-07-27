Луческу нашел нового игрока для "Динамо" в Турции
27 июля, 2020, 11:51
Центральный защитник турецкого "Галатасарая" Маркао может перейти в киевское "Динамо"
Об этом сообщает Transfer Haberleri в twitter.
Бразильский центрбэк может стать первым трансфером киевского "Динамо" при Мирче Луческу. Ориентировочная трансферная стоимость Маркао составляет 3,2 млн евро.
24-летний защитник перешел в "Галатасарай" в январе 2019 года из португальского "Шавеша" за 4 млн евро. В текущем сезоне провел 39 матчей, но результативными действиями не отличался.
Transfer Haberleri (@ Transferhaber6) July 26, 2020
- 26 июля стали известны все возможные соперники киевского "Динамо" по третьему отборочному раунду Лиги чемпионов.
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