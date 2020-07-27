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Espreso.tvСпортЛуческу нашел нового игрока для "Динамо" в Турции

Луческу нашел нового игрока для "Динамо" в Турции


фото: Getty Images
Центральный защитник турецкого "Галатасарая" Маркао может перейти в киевское "Динамо"

Об этом сообщает Transfer Haberleri в twitter.

Бразильский центрбэк может стать первым трансфером киевского "Динамо" при Мирче Луческу. Ориентировочная трансферная стоимость Маркао составляет 3,2 млн евро.

24-летний защитник перешел в "Галатасарай" в январе 2019 года из португальского "Шавеша" за 4 млн евро. В текущем сезоне провел 39 матчей, но результативными действиями не отличался.

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