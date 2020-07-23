Луческу - это плевок в глаза: ультрас призвали работников "Динамо" увольняться

23 июля, 2020, 15:36

Ультрас "Динамо" выступили с эмоциональным заявлением о назначении новым главным тренером Мирчу Луческу

Заявление опубликовал Telegram канал "WBC | Ультрас Динамо".

По словам ультрас, Луческу - это плевок в глаза фанатам.

"Что ж, мы до последнего верили, что это какой-то неудачный розыгрыш, но руководство клуба потеряло все остатки здравого смысла, чести и достоинства. Назначение 74-летнего тренера, который неоднократно некорректно высказывался в адрес "Динамо" - это плевок в глаза всем болельщикам, и Суркисы должны были осознавать, какие последствия это повлечет за собой ", - говорится в заявлении.

Фаны призвали работников "Динамо" написать заявление на увольнение.

"Сейчас мы обращаемся ко всем работникам "Динамо", у которых осталась хоть капля самоуважения: все, что вам остается в нынешней ситуации, написать заявление на увольнение. Всех болельщиков, кому болит за "Динамо" так же, как и нам, просим следить за сообщениями нашего сообщества - акции протеста не заставят себя долго ждать. Суркисы - от****ся от "Динамо", - завершили фаны.