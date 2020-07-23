Луческу - это плевок в глаза: ультрас призвали работников "Динамо" увольняться
Заявление опубликовал Telegram канал "WBC | Ультрас Динамо".
По словам ультрас, Луческу - это плевок в глаза фанатам.
"Что ж, мы до последнего верили, что это какой-то неудачный розыгрыш, но руководство клуба потеряло все остатки здравого смысла, чести и достоинства. Назначение 74-летнего тренера, который неоднократно некорректно высказывался в адрес "Динамо" - это плевок в глаза всем болельщикам, и Суркисы должны были осознавать, какие последствия это повлечет за собой ", - говорится в заявлении.
Фаны призвали работников "Динамо" написать заявление на увольнение.
"Сейчас мы обращаемся ко всем работникам "Динамо", у которых осталась хоть капля самоуважения: все, что вам остается в нынешней ситуации, написать заявление на увольнение. Всех болельщиков, кому болит за "Динамо" так же, как и нам, просим следить за сообщениями нашего сообщества - акции протеста не заставят себя долго ждать. Суркисы - от****ся от "Динамо", - завершили фаны.
- 9 июня стало известно, что бывший главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу может заменить Алексея Михайличенко в "Динамо" .
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- 21 июля сообщалось, что "Динамо" предложило пост главного тренера Сергею Реброву.
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